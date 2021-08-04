Тете: «Де Дзерби знает, что нужно улучшить в игре «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Тете прокомментировал победу над «Генком» (2:1) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«В принципе мы играли очень хорошо, - цитирует бразильца Tribuna.com. - Я очень счастлив, что сумел сегодня забить гол и помочь команде. Несмотря на то, что первый тайм давался нам не так просто, мы создавали свои моменты, просто не смогли их реализовать.

Во втором тайме реализацию удалось подтянуть, благодаря внесенным коррективам в перерыве. Все замены были проведены очень правильно. Мистер (Роберто Де Дзерби – Прим. «СЭ») знает, что нужно улучшить в игре, в чем прибавить».

Ответный матч пройдет 10 августа.