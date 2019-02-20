Нико Ковач: "Бавария" здорово играла в обороне"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после ничьей с "Ливерпулем"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что команда хорошо сыграла тактически и технически.

- Немногие команды здесь не пропускали и не проигрывали, - цитирует официальный сайт УЕФА Ковача. - Мы позволили сопернику создать очень ограниченное число моментов, что свидетельствует о том, что очень хорошо сыграли тактически и технически.

На этом уровне все решают мельчайшие детали, так что надо подождать ответный поединок. Я последним отмечал бы эту нулевую ничью. Необходимо продолжать упорно работать и сосредоточенно готовиться к ответной встрече. Мы здорово играли в обороне, хотя в определенных ситуациях могли бы действовать эффективно. Знали, что не будем здесь владеть мячом 80 процентов времени, но в атаке имели шанс сыграть и продуктивнее.