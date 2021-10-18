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Неймар пропустит матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» из-за травмы

Неймар пропустит матч «ПСЖ» — «Лейпциг» в Лиге чемпионов
16:45
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Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом», сообщается на официальном сайте французского клуба.

«Неймар почувствовал боль в приводящей мышце бедра после возвращения из расположения национальной команды. Прежде чем он вернется в строй, ему придется продлить восстановительный период на несколько дней», — говорится в сообщении пресс-службы парижского клуба.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов 29-летний бразилец сыграл в двух матчах и не отметился результативными действиями. В чемпионате Франции Неймар принял участие в пяти встречах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» состоится завтра, 19 октября, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/point-medical-paris-saint-germain-rb-leipzig-uefa-champions-league-2021-2022

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