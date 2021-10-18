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Дик Адвокат встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ювентусом»

16:19
Дик Адвокат. Фото Татьяна Дорогутина
Дик Адвокат. Фото Татьяна Дорогутина
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Перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» на «Газпром Арене» состоится встреча бывшего тренера сине-бело-голубых Дика Адвоката с болельщиками команды, сообщает 18 октября официальный сайт клуба.

Встреча пройдет в основном холле второго этажа трибуны С (напротив сектора С-106). На ней можно будет задать вопрос тренеру и получить его автограф.

74-летний нидерландский специалист сейчас является главным тренером сборной Ирака. «Зенит» он тренировал с 2006 по 2009 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-10-18-vechnaya-klassika-na-gazprom-arene-fan-promenad-pered-matchem-s-yuventusom.htm

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры