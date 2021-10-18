Дик Адвокат встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ювентусом»

Перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» на «Газпром Арене» состоится встреча бывшего тренера сине-бело-голубых Дика Адвоката с болельщиками команды, сообщает 18 октября официальный сайт клуба.

Встреча пройдет в основном холле второго этажа трибуны С (напротив сектора С-106). На ней можно будет задать вопрос тренеру и получить его автограф.

74-летний нидерландский специалист сейчас является главным тренером сборной Ирака. «Зенит» он тренировал с 2006 по 2009 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.