Пиоли: «Ибрагимович пока не может выходить в стартовом составе «Милана»
Пиоли заявил, что Ибрагимович пропустит матч Лиги чемпионов против «Порту»
16:56
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».
«Перед нами предстанет серьезный соперник. У «Порту» есть быстрые атакующие игроки и хорошо подготовленный тренер. В этой игре у всех будут трудности. Обе встречи с португальцами могут стать решающими для нас», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Также тренер высказался о возможном участии нападающего команды Златана Ибрагимовича в предстоящей встрече.
«Ибрагимович пока не может выходить в стартовом составе «Милана». Но ему становится все лучше», — сказал он.
Игра «Порту» с «Миланом» состоится 19 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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