Пиоли: «Ибрагимович пока не может выходить в стартовом составе «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Перед нами предстанет серьезный соперник. У «Порту» есть быстрые атакующие игроки и хорошо подготовленный тренер. В этой игре у всех будут трудности. Обе встречи с португальцами могут стать решающими для нас», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Также тренер высказался о возможном участии нападающего команды Златана Ибрагимовича в предстоящей встрече.

«Ибрагимович пока не может выходить в стартовом составе «Милана». Но ему становится все лучше», — сказал он.

Игра «Порту» с «Миланом» состоится 19 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.