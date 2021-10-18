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Пиоли: «Ибрагимович пока не может выходить в стартовом составе «Милана»

Пиоли заявил, что Ибрагимович пропустит матч Лиги чемпионов против «Порту»
16:56
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Перед нами предстанет серьезный соперник. У «Порту» есть быстрые атакующие игроки и хорошо подготовленный тренер. В этой игре у всех будут трудности. Обе встречи с португальцами могут стать решающими для нас», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Также тренер высказался о возможном участии нападающего команды Златана Ибрагимовича в предстоящей встрече.

«Ибрагимович пока не может выходить в стартовом составе «Милана». Но ему становится все лучше», — сказал он.

Игра «Порту» с «Миланом» состоится 19 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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