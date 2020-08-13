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Неймар отдал Шупо-Мотингу награду лучшему игроку матча с «Аталантой»

10:10
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Нападающий «ПСЖ» Неймар принял решение отдать награду лучшему игроку матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:1) партнеру по команде Эрику Шупо-Мотингу, сообщает Twitter парижан.

Бразилец, ставший ставший автором результативной передачи на Маркиньюса, после игры посчитал, что приз заслуживает партнер по команде. Шупо-Мотинг забил победный мяч в ворота итальянцев на последних минутах встречи.

Напомним, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» минимально обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Лейпциг» — «Атлетико».

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