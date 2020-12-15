Недвед рассказал о шансах «Ювентуса» пройти «Порту»
02:11
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где соперником туринцев стал «Порту».
«Каждый может поставить вас в затруднительное положение на этой стадии. Все соперники сильны, мы видели это в прошлом году, когда не смогли пройти «Лион».
«Это будут две очень сложные игры. Нас могут считать фаворитами, но главное — дойти до этих матчей в отличной форме. Мы должны сыграть с «Порту» так же, как с «Барселоной» на «Камп Ноу», — приводит слова Недведа официальный сайт «Ювентуса».
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