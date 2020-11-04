Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1). Три игрока римлян — основной вратарь Томас Стракоша, ведущий хавбек Лукас Лейва и лучший бомбардир Чиро Иммобиле — не полетели на игру из-за протоколов ковид-безопасности.

— Расстроены результатом, конечно, — сказал Семак. — Мы вели на протяжении большей части времени, но в концовке пропустили. Был хороший момент у Мостового. Могли получить преимущество и выиграть, но не смогли победить. Это нас не может радовать.

— «Зенит» уступил во владении мячом, в ударах, в ударах в створ. И все это в матче с полурезервным составом соперника. Как вы это объясните?

— С полурезервным?

— Не играли Иммобиле, Стракоша, Луис Альберто, Лукас Лейва.

— Посчитайте, сколько у нас футболистов не играло. А у них обойма, наверное, даже посерьезнее, чем у нас. Не видел ни одного футболиста из резервного состава. (Гоша Чернов)