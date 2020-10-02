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«Не так сексуально, как в прошлом году, но все равно сложно». Тренер «Брюгге» — о группе Лиги чемпионов с «Зенитом»

17:56

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов. Бельгийский клуб сыграет в одной группе с «Зенитом», «Лацио» и «Боруссией» из Дортмунда.

— Это не так сексуально, как в прошлом году, но все равно довольно сложно, — цитирует sporza.be Клемана. — Все наши соперники — отличные клубы с более крупными бюджетами.

В прошлом сезоне «Брюгге» играл в группе с «ПСЖ», «Реалом» и «Галатасараем» и занял третье место.

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