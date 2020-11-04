Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отметил, что команде не хватило мелочей в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» (2:3). Также он добавил, что нужно продолжать работать.

— Мы должны поднять голову и продолжать работать, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Нам не хватает мелочей для побед в таких матчах. Знаем, насколько сложный турнир Лига чемпионов. Мы хоршо играем, но всегда допускаем ошибки. На таком уровне этого нельзя делать.