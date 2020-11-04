«Нам не хватает мелочей для побед в таких матчах». Мартинес — о поражении от «Реала»
04:54
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отметил, что команде не хватило мелочей в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» (2:3). Также он добавил, что нужно продолжать работать.
— Мы должны поднять голову и продолжать работать, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Нам не хватает мелочей для побед в таких матчах. Знаем, насколько сложный турнир Лига чемпионов. Мы хоршо играем, но всегда допускаем ошибки. На таком уровне этого нельзя делать.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029417--real-madrid-vs-internazionale/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур