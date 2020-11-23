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На матч «Атлетико» — «Локомотив» назначена бригада судей из Словении

12:41
Славко Винчич. Фото Reuters
Славко Винчич. Фото Reuters
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Словенский арбитр Славко Винчич назначен на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом», сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четвертый рефери — Раде Обранович. За систему ВАРбудут отвечать немцы Бастиан Данкерт и его ассистент Бибиана Штайнхаус.

Встреча группы A состоится в среду, 25 ноября в Мадриде и начнется в 23.00 (мск).

Отметим, что в мае 2020 года Славко Винчич был задержан в результате спецоперации, которую провели силы правопорядка Боснии и Герцеговины.

В результате обыска были обнаружены и изъяты 14 упаковок кокаина, различные другие наркотические и медицинские препараты, а также валюта на общую сумму в 10 тысяч евро. Также у задержанных были изъяты 14 единиц огнестрельного оружия и 3 пуленепробиваемых жилета.

После допроса Винчич был отпущен, как один из свидетелей.

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