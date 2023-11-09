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Мусиала может пропустить 2-4 недели из-за травмы, полученной в матче с «Галатасараем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил повреждение в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем» (2:1).

20-летний футболист был заменен на 40-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Томас Мюллер.

Журналист Патрик Штрассер сообщает, что Мусиала получил повреждение мышц задней поверхности бедра и срок восстановления составит от 2 до 4 недель. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подтвердил эту информацию.

«В лучшем случае это растяжение, в худшем — разрыв мышечных волокон», — приводит слова Тухеля Штрассер.

В текущем сезоне Мусиала сыграл за «Баварию» 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Галатасарай
Джамал Мусиала
Томас Тухель
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