Мусаев: «Берг может забить в любую минуту»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов отметил Маркуса Берга, забившего единственный мяч.

— Эта победа — для болельщиков, которые всегда с командой, — отметил Мусаев. — Для нас сейчас сложный период, многие ведущие футболисты были больны, травмированы. Мы собрали боевой состав, почти оптимальный. Смогли нейтрализовать сильные стороны соперника. В первом тайме создали много моментов, во втором было меньше, но смогли забить. Мы были дисциплинированы и смогли довести до победы.

— Маркус Берг забил во втором тайме, но в первом упустил несколько отличных возможностей. Общались ли вы с ним в перерыве отдельно? Может, обращали внимание на какие-то нюансы в его игре?

— Нет, отдельно не разговаривали. Берг — такой футболист, который может забить в любую минуту. В первом тайме он не забил, но у него были моменты. Сделал это во втором. Он показал движение, работал все 90 минут в прессинге, оставил много сил для игры в обороне.

(Екатерина Потапова)