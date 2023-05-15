Мостовой считает, что «Милан» не сможет обыграть «Интер» в 1/2 финала Лиги чемпионов

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

«Я думаю, что «Милан» не сможет пройти «Интер». Никто не предполагал, что в первом матче «Милан» пропустит первые десять минут. Потом была равная игра. В ответной игре «Интер» тоже может забить, там все в хорошей форме. Думаю, будет ничья или кто-то победит с минимальным счетом», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» победил «Милан» со счетом 2:0. Голами отметились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. Ответный поединок между этими командами пройдет 16 мая на стадионе «Джузеппе Меацца».