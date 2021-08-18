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Мостовой и Сутормин рассказали, каких соперников ждут в Лиге чемпионов

15:20
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Полузащитники «Зенита» Андрей Мостовой и Алексей Сутормин рассказали о возможных соперниках российского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

— Какую бы команду хотели увидеть в группе в ЛЧ?

Мостовой: «ПСЖ», наверное. С Мбаппе бы пробежаться (смеется). Нам в любом случае попадется гранд, ибо мы не в первой корзине. Интересно было бы поиграть с английскими командами».

Сутормин: «Хотелось бы «Манчестер Сити» или «Барселону». Поехать на «Камп Ноу». Ух, очень хотелось бы».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа. Финал турнира пройдет на арене «Санкт-Петербург».

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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