Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после матча с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов не стал ни с кем меняться футболками. Также он не общался с Криштиану Роналду.

— С Роналду не общались? — вопрос полузащитнику.

— Нет (улыбается).

— Вы представляете себя в чемпионате Италии?

— Сейчас об этом вообще не думаю.

— Впереди еще игры. Что сказал Юрий Павлович, какой настрой?

— Сейчас пока ничего не сказал. Будем позже. Впереди «Краснодар», поэтому еще есть время подготовиться к следующим играм, и в Лиге чемпионов. Ближе к ним будем разговаривать и обсуждать.

Футболками ни с кем не поменялся. Было какое-то опустошение. Все расстроились, потому что минуту не дотерпели. Самое неприятное, что может быть в футболе. В принципе, игра неплохая — и мы пропускаем в конце. (Анастасия Рацкевич, Сергей Баюшкин)

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