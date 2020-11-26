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Милнер уверен, что «Ливерпулю» необходимо забыть матч с «Аталантой»

06:11

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после поражения от «Аталанты» в Лиге чемпионов (0:2) отметил, что его команде не удалось показать свою лучшую игру. Однако он считает, что сейчас важно двигаться дальше.

— Это был один из тех дней, когда мы не смогли показать свой лучший уровень, — цитирует пресс-служба УЕФА Милнера. — Но надо двигаться дальше, причем без малейшего промедления, поскольку впереди много матчей. Все в наших руках.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029428--liverpool-vs-atalanta/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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