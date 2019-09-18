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Михаил Иваньков: «Постараемся выиграть у «Атлетико»

19:58
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Защитник юношеского «Локомотива» Михаил Иваньков выразил сожаление ничейным результатом матча 1-го группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).

— В перерыве тренер пришел, объяснил нам, как что делать, — приводит слова Иванькова Twitter «Локомотива». — Мы пропустили 2 гола в первые 15 минут из-за нервозности. Первая игра в этом турнире, не справились с волнением, привезли совсем ненужный пенальти.

Забить в Лиге чемпионов очень здорово, очень рад этому. Но в целом сыграли слабовато, это была наша игра, должны были обыгрывать «Байер». Постараемся теперь выиграть у «Атлетико».

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