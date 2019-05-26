Месси обозвал Милнера во время матча Лиги чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер вспомнил о поведении лидера "Барселоны" Лионеля Месси в 1/2 финала Лиги чемпионов. Английский клуб разгромил испанцев со счетом 4:0 в ответной встрече (4:3 – общий счет) и вышел в финал.

– Он не был доволен, много что-то говорил мне по-испански, ходя в перерыве по туннелю, – цитирует Милнера Reddit. – Называл меня "Burro", это переводится как осел, думаю, что это слово также используется в испанском футболе как общее название для тех, кто грубо играет на поле.

Финал Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится 1 июня, начало – в 22.00 по московскому времени.