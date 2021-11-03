Мерсон о «Манчестер Юнайтед»: «Пока Роналду на поле, шанс на положительный результат есть всегда»

Экс-нападающий «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о результатах «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

«Очередная шпаклевка, которая замазывает трещины. Но результат есть — ничья, и они намерены выйти в плей-офф, — передает слова Мерсона Sky Sport. — Если бы «МЮ» проиграл, если бы уступил «Вильярреалу», на бумаге они бы вылетели из турнира. Сейчас же можно ожидать от них выхода из группы».

Также бывший футболист считает, что только благодаря форварду Криштиану Роналду команда имеет шансы на победу.

«Однако пока Роналду на поле, шанс на полодительный исход есть всегда. «Манчестер Юнайтед» не выглядел так, словно на протяжении месяца команда забивает каждое воскресенье. Но потом Криштиану взял и сделал то, что сделал», — добавил Мерсон.

«Манчестер Юнайтед» 2 ноября сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в Лиге чемпионов. Команда занимает первое место в группе F с семью очками в четырех играх.