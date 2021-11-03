Дмитрий Чистяков: «В двух оставшихся матчах надо стараться играть на победу»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после поражения от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Кому больше везло? О каком тут везении или невезении можно говорить: «Ювентус» — команда топ-уровня. Они выигрывают не за счет фортуны, а за счет мастерства. Мы, в свою очередь, старались играть на максимуме. Что-то получилось, что-то нет. Разберем своим ошибки и будем двигаться дальше. Впереди очень важные матчи в чемпионате и еще две на групповом этапе в Лиге чемпионов.

В двух оставшихся матчах с «Мальме» и «Челси» надо стараться играть на победу. А таблица в итоге сама расставит всех по своим местам. Будем болеть за себя, концентрироваться на своей игре. А какое место займем — покажет время. Рассчитывать же надо только на свои силы", — приводит слова Чистякова пресс-служба клуба.

Также Чистяков прокомментировал решение главного арбитра матча позволить форварду «Ювентуса» Пауло Дибале перебить пенальти.

«Когда Дибала в первом случае не попал в ворота, мы выдохнули, подумали, что момент прошел и собирались играть дальше. Но тут судья снова указывает на точку и говорит, что надо перебить. Не знаю, правда, действительно ли кто-то из наших игроков вбежал в штрафную раньше времени или нет. Повтора еще не видел. В любом случае было неприятно. Но что поделать, такие моменты в футболе тоже бывают.

С одной стороны, все по делу. Но с другой, получается некий формализм. Я понимаю, если бы наш вратарь отбил мяч, и шла бы борьба за подбор, но Дибала же пробил мимо. Выходит, судья в чем-то чуть-чуть не прав".

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.