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Дмитрий Чистяков: «В двух оставшихся матчах надо стараться играть на победу»

14:33
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после поражения от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Кому больше везло? О каком тут везении или невезении можно говорить: «Ювентус» — команда топ-уровня. Они выигрывают не за счет фортуны, а за счет мастерства. Мы, в свою очередь, старались играть на максимуме. Что-то получилось, что-то нет. Разберем своим ошибки и будем двигаться дальше. Впереди очень важные матчи в чемпионате и еще две на групповом этапе в Лиге чемпионов.

В двух оставшихся матчах с «Мальме» и «Челси» надо стараться играть на победу. А таблица в итоге сама расставит всех по своим местам. Будем болеть за себя, концентрироваться на своей игре. А какое место займем — покажет время. Рассчитывать же надо только на свои силы", — приводит слова Чистякова пресс-служба клуба.

Также Чистяков прокомментировал решение главного арбитра матча позволить форварду «Ювентуса» Пауло Дибале перебить пенальти.

«Когда Дибала в первом случае не попал в ворота, мы выдохнули, подумали, что момент прошел и собирались играть дальше. Но тут судья снова указывает на точку и говорит, что надо перебить. Не знаю, правда, действительно ли кто-то из наших игроков вбежал в штрафную раньше времени или нет. Повтора еще не видел. В любом случае было неприятно. Но что поделать, такие моменты в футболе тоже бывают.

С одной стороны, все по делу. Но с другой, получается некий формализм. Я понимаю, если бы наш вратарь отбил мяч, и шла бы борьба за подбор, но Дибала же пробил мимо. Выходит, судья в чем-то чуть-чуть не прав".

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-11-03-dmitriy-chistyakov-v-dvukh-ostavshikhsya-matchakh-nuzhno-igrat-na-pobedu.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора

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