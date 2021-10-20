Мбаппе заявил, что дал Месси пробить пенальти в матче с «Лейпцигом» из уважения к аргентинцу

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил, почему дал своему одноклубнику Лионелю Месси исполнить пенальти в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2).

«Почему я отдал Месси право исполнить пенальти? Это нормально, это знак уважения. Лионель — лучший футболист мира, то, что он играет за нас, — большая честь, я всегда говорил об этом. Есть пенальти, Месси бьет его, точка. Когда мы заработали второй, он сказал, чтобы к точке пошел я», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мбаппе.

Пенальти в исполнении Месси принес «ПСЖ» победу над «Лейпцигом». Парижане лидируют в группе А с 7 очками в 3 матчах, немецкая команда идет на последней, четвертой, строчке с 3 поражениями в 3 играх.