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Мбаппе заявил, что дал Месси пробить пенальти в матче с «Лейпцигом» из уважения к аргентинцу

11:15
Килиан Мбаппе (слева) и Лионель Месси. Фото AFP
Килиан Мбаппе (слева) и Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил, почему дал своему одноклубнику Лионелю Месси исполнить пенальти в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2).

«Почему я отдал Месси право исполнить пенальти? Это нормально, это знак уважения. Лионель — лучший футболист мира, то, что он играет за нас, — большая честь, я всегда говорил об этом. Есть пенальти, Месси бьет его, точка. Когда мы заработали второй, он сказал, чтобы к точке пошел я», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мбаппе.

Пенальти в исполнении Месси принес «ПСЖ» победу над «Лейпцигом». Парижане лидируют в группе А с 7 очками в 3 матчах, немецкая команда идет на последней, четвертой, строчке с 3 поражениями в 3 играх.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032640--paris-vs-leipzig/

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Иван Торопцев все материалы автора

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