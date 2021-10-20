Сегодня, 30 сентября, состоится матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ювентус». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды встречались друг с другом в рамках ЛЧ 13 лет назад: на групповом турнире «Юве» один раз обыграл петербургский клуб, один раз команды сыграли вничью.

После двух игр в нынешнем сезоне «Зенит» занимает третье место в группе с тремя очками, у «Юве» шесть баллов и ноль пропущенных мячей.

Следить за матчем «Зенит» — «Ювентус» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».