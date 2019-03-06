Мбаппе - четвертый по возрасту футболист, сыгравший 25 матчей в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Для футболиста это 25-я игра в главном еврокубковом турнире, он стал четвертым по возрасту игроком, который достиг этой отметки.

Свой 25-й матч Мбаппе провел в 20 лет 76 дней. Моложе него были только испанцы Сеск Фабрегас (19 лет 292 дня), Боян Кркич (20 лет 32 дня) и парагваец Роке Санта Крус (20 лет 68 дней).

В пятерку также вошел и вратарь "Порту" Икер Касильяс (20 лет 122 дня), рекордсмен по играм в Лиге чемпионов - сегодняшняя встреча с "Ромой" стала для него 175-й.