Мбаппе - четвертый по возрасту футболист, сыгравший 25 матчей в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Для футболиста это 25-я игра в главном еврокубковом турнире, он стал четвертым по возрасту игроком, который достиг этой отметки.
Свой 25-й матч Мбаппе провел в 20 лет 76 дней. Моложе него были только испанцы Сеск Фабрегас (19 лет 292 дня), Боян Кркич (20 лет 32 дня) и парагваец Роке Санта Крус (20 лет 68 дней).
В пятерку также вошел и вратарь "Порту" Икер Касильяс (20 лет 122 дня), рекордсмен по играм в Лиге чемпионов - сегодняшняя встреча с "Ромой" стала для него 175-й.
20y 76d - At 20 years and 76 days, Kylian Mbappé will become the fourth youngest player to play 25 Champions League games, behind Cesc Fàbregas, Bojan and Roque Santa Cruz. Precocious. pic.twitter.com/5PAPfziywX– OptaJoe (@OptaJoe) 6 марта 2019 г.