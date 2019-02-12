Маурисио Покеттино: "Роуз не сможет сыграть против "Боруссии" с первых минут, это нереально"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- На днях я увидел, что, если брать с начала декабря, то мы - лучшая команда премьер-лиги. Это значит, что парни большие молодцы. Они выкладываются по полной. Горжусь, что руковожу такой командой, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Я искренне верю, что мы можем выиграть любой матч, в котором участвуем.

Но мы знаем, какая конкуренция в Лиге чемпионов. Наш соперник идет на первом месте в чемпионате Германии. Но при всем уважении к тому, с кем мы встречаемся, мы всегда верим, что можем победить любого.

Дэнни Роуз не сможет сыграть с первых минут, это нереально. Завтра утром решим, брать ли его в запас и сможет ли он помочь команде. Я доволен игрой Тоби Алдервейрелда, конечно. Он не травмирован, что очень важно, и проводит хороший сезон.

Матч "Тоттенхэм" - "Боруссия" состоится 13 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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