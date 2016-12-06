Маурисио Покеттино: "Обязанность "Тоттенхэма" - обыграть ЦСКА"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что лондонцам важно продолжить выступление в еврокубках. Наставник добавил, что команда должна приложить максимум усилий.
– После вылета из Лиги чемпионов Лига Европы важна для нас по нескольким причинам, – приводит официальный сайт УЕФА слова Покеттино. – Во-первых, мы можем провести еще несколько матчей на "Уэмбли", который в следующем сезоне станет нашим домашним стадионом. Кроме того, команде полезно играть на нескольких фронтах. Нашим молодым игрокам пригодится опыт участия в еврокубках.
Важно сохранять позитивный настрой. Непросто снова отправляться играть в Лиге Европы, но раз уж мы не заслужили продолжить борьбу в Лиге чемпионов, то надо завтра приложить все усилия для победы над ЦСКА, а затем постараться пройти как можно дальше. Это наша обязанность.
kaduly
Обычно такие заявления когда команда готова слить матч.в Англии ЛЕ не очень катируется,не удивлюсь если конюшня отдаёт премиальные а сама играет и все довольны.
19:06 6 декабря
Вопреки
...Нашим молодым игрокам пригодится опыт участия в еврокубках.." - вот сразу и понятно стало какой состав вновь выставит "Тоттенхем"... опять пацанов, как и в прошлом туре. Вот и посмотрим на "величие" российских адм. ресурсников - проиграть молодежному составу будет тяжелее чем обыграть "Ростов" или "Спартак".... и позорнее
18:30 6 декабря
L Osokin
почетная обязанность. Когда к кому в ЛЧ в группу попадает ЦСКА, они знают что минимум в ЛЕ попадут... Детка - это Космос...)
18:10 6 декабря