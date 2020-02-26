Маурицио Сарри: «Болельщики имеют право приехать в Лион на матч «Юве», несмотря на проблемы с коронавирусом»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал решение французских властей провести матч 1/8 финала «Лион» — «Ювентус» без каких-либо ограничений, несмотря на вспышку коронавируса в Италии.

— Я считаю, что это европейская проблема, поэтому болельщики «Ювенуса» имеют полное право приехать в Лион и болеть за свою команду, — приводит Sky Sports слова Сарри. — Мы все — от обычных людей до представителей власти — должны попытаться сдержать эту проблему, а потом найти ее решение.

Матч «Лион» — «Ювентус» состоится в среду, 26 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.