Матье Вальбуэна: «Мы берем это очко и продолжаем свой путь»

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна после матча группового турнира Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:2) отметил, что сопернику было сложно победить. По его словам, атмосфера в игре с «Црвеной Звездой» будет жаркой.

— Командам, приезжающим сюда в гости, выиграть сложно. «Караискакис» — это крепость, — цитирует Вальбуэна официальный сайт УЕФА. — Мы берем это очко и продолжаем свой путь. Каждая команда в нашей группе хочет пройти дальше, и мы знаем, что группа у нас сложная. Понимаем, что атмосфера в Белграде будет жаркой. Добиться там хорошего результата сложно, но мы отправимся туда с тем же настроем и концентрацией.