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Матч «Ман Сити» — «Реал» под угрозой срыва: все из-за карантина в Великобритании

11:54

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» находится по угрозой срыва, сообщает Marca. Игра должна пройти 7 августа в Манчестере. Правительство Великобритании в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции ввело 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну.

Если игра не состоится в Англии, то ее могут перенести в Португалию.

В первом матче в Мадриде «Ман Сити» победил 2:1.

Как ранее стало известно, начиная с четвертьфиналов Лига чемпионов будет разыграна в Лиссабоне в формате «Финала восьми».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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