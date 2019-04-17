Маркизио поддержал "Ювентус" после поражения от "Аякса"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио, ныне выступающий за "Зенит", прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:2).
- Когда твоя мечта разрушена, у тебя должна быть сила, чтобы собрать каждый кусочек и вновь построить ее, - написал итальянец. - Так должны делать великие команды. Это "Ювентус", поверьте тому, кто знает это очень хорошо!
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