01:37 | Футбол — Лига чемпионов

Маркизио поддержал "Ювентус" после поражения от "Аякса"

0
Обсудить

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио, ныне выступающий за "Зенит", прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:2).

- Когда твоя мечта разрушена, у тебя должна быть сила, чтобы собрать каждый кусочек и вновь построить ее, - написал итальянец. - Так должны делать великие команды. Это "Ювентус", поверьте тому, кто знает это очень хорошо!

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Ювентус - Аякс

 

Опрос

Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
Материалы других СМИ