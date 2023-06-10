«Манчестер Сити» стал шестой английской командой, которая выиграла Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов (1:0).

Игра проходила на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле. Единственный гол встречи во втором тайме забил полузащитник «горожан» Родри.

«Манчестер Сити» стал шестой английской командой, ставшей победителем Лиги чемпионов. Ранее в главном европейском турнире побеждали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» и «Челси».

«Манчестер Сити» во второй раз сыграл в финале Лиги чемпионов — в 2021 году команда Хосепа Гвардиолы в решающем матче проиграла «Челси» (0:1).