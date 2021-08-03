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«Мальме» обыграл «Рейнджерс» в отборочном турнире Лиги чемпионов

21:51
3 августа. «Мальме» — «Рейнджерс» — 2:1. Фото ФК «Рейнджерс»
3 августа. «Мальме» — «Рейнджерс» — 2:1. Фото ФК «Рейнджерс»
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В первом матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов «Мальме» выиграл у «Рейнджерс» (2:1).

Голы у хозяев забивали Серен Рикс и Велько Бирманчевич. У гостей отличился Стивен Дэвис. Ответный матч состоится 10 августа.

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

Первый матч

«Мальме» (Швеция) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1 (0:0)

Мальме — Рейнджерс

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Евгений Петров все материалы автора

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