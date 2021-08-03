«Мальме» обыграл «Рейнджерс» в отборочном турнире Лиги чемпионов
21:51
В первом матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов «Мальме» выиграл у «Рейнджерс» (2:1).
Голы у хозяев забивали Серен Рикс и Велько Бирманчевич. У гостей отличился Стивен Дэвис. Ответный матч состоится 10 августа.
Лига чемпионов
Третий отборочный раунд
Первый матч
«Мальме» (Швеция) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1 (0:0)
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