Малком: «Зениту» не повезло в Лиге чемпионов»

Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato отметил, что его команде не повезло в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые не смогли выйти в плей-офф.

— «Зенит» финишировал последним в своей группе Лиги чемпионов, почему?

— Я думаю, что нам не повезло. У нас были хорошие матчи. Мы выиграли у «Лиона», заканчивали группу с семью очками, но один гол не позволил нам выйти в плей-офф. Мы должны продолжать работать и посмотреть, чего нам не хватает. Даст Бог, мы снова сыграем в Лиге чемпионов.

— Клуб уже на пути к сохранению чемпионского титула, как вы оцениваете остаток сезона?

— Титул не гарантирован. Надо продолжать побеждать в матчах до конца чемпионата. Но я надеюсь, что мы станем чемпионами. У нас есть все, чтобы сделать это. Надо продолжать уверенно играть, особенно в Лиге чемпионов.