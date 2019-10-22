Главный тренер молодежки «Локомотива» Максим Мишаткин — о победе над «Ювентусом» (2:1) в Юношеской Лиге УЕФА.

— Мы увидели команду, молодежь, которая может претендовать на место в большом футболе. Увидели мастерство и характер.

— Требовалось ли настраивать ребят на подобный матч?

— Наша задача — придать им уверенность. Ментально созреть — что все можем и все умеем. Ребята должны вырасти в психологическом плане.

— Ощущение, что и для молодежной команды, и для основной — чем сильнее соперник, тем лучше.

— Этим интересен футбол. Когда сложно, вдвойне интереснее.

После 3-х туров группового турнира Юношеской Лиги УЕФА «Локомотив» занимает 3-е место с 4 очками. Лидируют «Атлетико» и «Ювентус» с 6 баллами. У «Байера» 1 очко и последнее место в квартете.