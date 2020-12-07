Луческу рассказал о сильных сторонах «Ференцвароша»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

«У «Ференцвароша» достаточно расширенный состав, у них всего несколько венгров, а остальные 20 игроков многонациональны, они представляют сборные разных стран, и у них в этом плане шире выбор и больше вариантов для ведения игры, — цитирует специалиста официальный сайт «Динамо». — У нас же нет такой возможности для разнообразия — наш состав примерно известен. Что касается того, как мы играли в группе, скажу, что противостоять наравне великим командам мы пока не можем».

При этом тренер заявил, что в матче с «Ювентусом» и «Барселоной» арбитры ошибались в пользу соперников. Луческу отметил, что надеется на восстановление Виталия Буяльского к этому матчу. Также вернулись в общую группу Илья Забарный и Сергей Сидорчук.

Матч «Динамо» — «Ференцварош» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Обе команды имеют по одному очку и разыграют путевку в Лигу Европы.