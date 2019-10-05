Лорис Кариус: «Разговоры про финал ЛЧ с «Реалом» меня уже никак не задевают»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус ответил на вопрос, мучают ли его воспоминания о финале Лиги чемпионов-2017/18, в котором «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3). В решающей встрече турнира голкипер «красных» допустил две результативные ошибки.

— Я больше не думаю о киевском финале Лиги чемпионов, это было так давно, почти два сезона назад... — цитирует Daily Mail Кариуса. — Было столько обстоятельств, которые сыграли против меня. У меня была тяжелая травма, но я вышел на поле — почему-то об этом никто не говорит. Люди могут сколько угодно вспоминать тот матч с «Реалом», но меня эти разговоры уже никак не задевают.

Я счастлив, что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, думаю, в этом году у них хороший шанс повторить успех. Я все еще общаюсь с некоторыми игроками «красных» и нахожусь в тесном контакте с тренером вратарей.

В прошедшем сезоне немец был основным голкипером «Бешикташа» и в 30 матчах чемпионата Турции пропустил 39 мячей.