Как «Локомотиву» выйти в плей-офф Лиги Европы. Расклады

После поражения от «Зальцбурга» «Локомотив» (3:1) лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, но по-прежнему претендует на попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Команда Марко Николича займет третье место в группе только в том случае, если победит на выезде «Баварию», а «Зальцбург» не обыграет дома «Атлетико».

Группа А:

«Локомотив» — «Зальцбург» — 1:3 (Миранчук, 79 — Бериша, 28, 41. Адейеми, 81).

«Атлетико» — «Бавария» — 1:1 (Жоау Феликс, 26 — Мюллер, 86, с пенальти).

Группа А И В Н П М О «Бавария» 5 4 1 0 16-5 13 «Атлетико» 5 1 3 1 5-8 6 «Зальцбург» 5 1 1 3 10-15 4 «Локомотив» 5 0 3 2 5-8 3

9 декабря. «Бавария» — «Локомотив», «Зальцбург» — «Атлетико».