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Как «Локомотиву» выйти в плей-офф Лиги Европы. Расклады

01:15
Маринату Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маринату Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После поражения от «Зальцбурга» «Локомотив» (3:1) лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, но по-прежнему претендует на попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Команда Марко Николича займет третье место в группе только в том случае, если победит на выезде «Баварию», а «Зальцбург» не обыграет дома «Атлетико».

Группа А:

«Локомотив» — «Зальцбург» — 1:3 (Миранчук, 79 — Бериша, 28, 41. Адейеми, 81).

«Атлетико» — «Бавария» — 1:1 (Жоау Феликс, 26 — Мюллер, 86, с пенальти).

Группа А

И

В

Н

П

М

О

«Бавария»

5

4

1

0

16-5

13

«Атлетико»

5

1

3

1

5-8

6

«Зальцбург»

5

1

1

3

10-15

4

«Локомотив»

5

0

3

2

5-8

3

9 декабря. «Бавария» — «Локомотив», «Зальцбург» — «Атлетико».

Локомотив — Зальцбург

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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