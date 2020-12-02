Как «Локомотиву» выйти в плей-офф Лиги Европы. Расклады
01:15
После поражения от «Зальцбурга» «Локомотив» (3:1) лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, но по-прежнему претендует на попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Команда Марко Николича займет третье место в группе только в том случае, если победит на выезде «Баварию», а «Зальцбург» не обыграет дома «Атлетико».
Группа А:
«Локомотив» — «Зальцбург» — 1:3 (Миранчук, 79 — Бериша, 28, 41. Адейеми, 81).
«Атлетико» — «Бавария» — 1:1 (Жоау Феликс, 26 — Мюллер, 86, с пенальти).
|
Группа А
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
«Бавария»
|
5
|
4
|
1
|
0
|
16-5
|
13
|
«Атлетико»
|
5
|
1
|
3
|
1
|
5-8
|
6
|
«Зальцбург»
|
5
|
1
|
1
|
3
|
10-15
|
4
|
«Локомотив»
|
5
|
0
|
3
|
2
|
5-8
|
3
9 декабря. «Бавария» — «Локомотив», «Зальцбург» — «Атлетико».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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