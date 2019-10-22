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«Локомотив» назвал стартовый состав на матч с «Ювентусом»

20:49
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«Локомотив» объявил состав на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса». С первых минут встречу начнет хавбек Алексей Миранчук.

Состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову — Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк, Ал. Миранчук — Эдер.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Коломейцев, Кверквелия, Магкеев, Тугарев, Куликов.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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