«Локомотив» назвал стартовый состав на матч с «Ювентусом»
20:49
«Локомотив» объявил состав на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса». С первых минут встречу начнет хавбек Алексей Миранчук.
Состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову — Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк, Ал. Миранчук — Эдер.
Запасные: Коченков, Живоглядов, Коломейцев, Кверквелия, Магкеев, Тугарев, Куликов.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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