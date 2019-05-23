Ллорис назвал финал Лиги чемпионов воплощением мечты

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис рассказал, что для него мечта – оказаться в финале Лиги чемпионов. В решающей встрече текущего розыгрыша турнира "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем". Встреча пройдет 1 июня в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано".

– Я горжусь тем, что представляю этот клуб и являюсь частью этой команды на нынешнем фантастическом пути, и тем более – в ранге капитана, – приводит пресс-служба клуба слова Ллориса. – Мы знаем, что Лига чемпионов – очень сложный турнир. Чтобы выйти в финал, нужно превзойти самого себя. Нужны талант, удача, тактическая дисциплина и идеальный настрой. За счет всего этого мы, собственно, и прошли так далеко.

Мы должны ценить это и отдать все силы ради победы. Нам нужен именно такой настрой. Это отличный период для клуба, болельщиков, игроков и тренерского штаба. Участовать в финале Лиги чемпионов – воплощение мечты.

Начало матча – в 22.00 по московскому времени.

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