Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:49

«Ливерпуль» и «Вильярреал» не забили голов в первом тайме первого матча полуфинала Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
27 апреля. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Вильярреал».
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» и «Вильярреал» играют вничью после первого тайма первого матча полуфинала Лиги чемпионов — 0:0.

Мерсисайдцы нанесли 13 ударов в сторону ворот соперника и дважды попали в створ. У «Вильярреала» один удар в сторону ворот «Ливерпуля» и ни одного удара в створ.

На 33-й минуте форвард «Ливерпуля» Садио Мане был близок к тому, чтобы забить гол, но мяч после рикошета ушел на угловой.

На 42-й минуте полузащитник мерсисайдцев Тиагу Алькантара попал в перекладину дальним ударом.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 3 мая. Победитель по итогам двух встреч сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал» (счет в первом матче — 4:3).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов, 1/2 финала: «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом», «Манчестер Сити» победил «Реал»
«Самое главное — сохранять хладнокровие в решающих моментах». Альбиоль — об успехе «Вильярреала»
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
Бензема и Модрич не сыграют против «Эспаньола». Анчелотти не хочет рисковать игроками перед матчем с «Сити»
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 27 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Вильярреал»: стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости