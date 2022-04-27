«Ливерпуль» и «Вильярреал» не забили голов в первом тайме первого матча полуфинала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Вильярреал» играют вничью после первого тайма первого матча полуфинала Лиги чемпионов — 0:0.

Мерсисайдцы нанесли 13 ударов в сторону ворот соперника и дважды попали в створ. У «Вильярреала» один удар в сторону ворот «Ливерпуля» и ни одного удара в створ.

На 33-й минуте форвард «Ливерпуля» Садио Мане был близок к тому, чтобы забить гол, но мяч после рикошета ушел на угловой.

На 42-й минуте полузащитник мерсисайдцев Тиагу Алькантара попал в перекладину дальним ударом.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 3 мая. Победитель по итогам двух встреч сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал» (счет в первом матче — 4:3).