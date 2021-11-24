Линделеф: «Последние пару недель в «МЮ» были сложные, как и последние два дня»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

«Последние пару недель были сложные, как и последние два дня. Всегда тяжело, когда тренер вынужден уйти после серии неудачных результатов. Очень рад, что мы смогли собраться и победить», — приводит слова Линделефа официальный сайт УЕФА.

После этого матча «МЮ» набрал 10 очков в группе F и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Вильярреал» с 7 очками — на второй строчке, на одно очко отстает «Аталанта», замыкает группу «Янг Бойз» с 4 очками.