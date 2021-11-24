Де Йонг верит, что «Барселона» может обыграть «Баварию»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после ничьей с «Бенфикой» (0:0) в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что теперь каталонцам нужно обыграть «Баварию».

«Понимаем, что в Мюнхене нам, скорее всего, надо будет побеждать. Но мы верим, что сможем подготовиться должным образом и попытаться взять три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

Сейчас у «Барселоны» 7 очков. Команда занимает 2-е место в группе. «Бенфика» идет на третьей строчке с 5 очками.