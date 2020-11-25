Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

Определились четыре участника плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20. Первым участие в 1/8 финале обеспечили «Челси» и «Севилья», игравшие в группе E. На счету обоих клубов по 10 очков, у еще двух команд группы — «Краснодара» и «Ренна» — по 1, они лишились шансов на плей-офф.

Также определились оба участника плей-офф в группе G. «Барселона» одержала все четыре победы, «Ювентус» проиграл только каталонцам, и оба клуба разыграют в оставшихся двух турах два первых места. Киевское «Динамо» и «Ференцварош», как и «Краснодар» с «Ренном», набрали по 1 очку.