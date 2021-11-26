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Лапорта верит, что «Барселона» обыграет «Баварию» в последнем туре Лиги чемпионов

08:14
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Президент «Баварии» Жоан Лапорта заявил, что сине-гранатовые обыграют «Баварию» в последнем, 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Победа над «Баварией» — вполне реальное достижение. Будет чудо, я уверен, что мы выиграем в Мюнхене», — приводит AS слова Лапорты.

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря, начало встречи — в 23.00 (мск). Каталонцы занимают второе место в группе E с 7 очками в 5 матчах. В первом матче с «Баварией» «Барселона» проиграла со счетом 0:3.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/11/25/primera/1637871297_940353.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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