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Каррагер уверен, что «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов с Месси

02:50
Неймар, Лионель Месси и Кильян Мбаппе. Фото Twitter
Неймар, Лионель Месси и Кильян Мбаппе. Фото Twitter
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Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «ПСЖ» в этом сезоне не выиграет Лигу чемпионов. По его мнению, нападающий Лионель Месси не делает для этого ничего.

«ПСЖ» никогда не выиграет Лигу чемпионов с Месси, он прогуливается на поле. Четыре команды, которые, как мне кажется, могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, не имеют в составе ни одного туриста. У «ПСЖ» же их трое", — цитирует CBS Каррагера.

На этой неделе «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.

Манчестер Сити — ПСЖ

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Евгений Козинов все материалы автора

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