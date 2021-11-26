Каррагер уверен, что «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов с Месси

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «ПСЖ» в этом сезоне не выиграет Лигу чемпионов. По его мнению, нападающий Лионель Месси не делает для этого ничего.

«ПСЖ» никогда не выиграет Лигу чемпионов с Месси, он прогуливается на поле. Четыре команды, которые, как мне кажется, могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, не имеют в составе ни одного туриста. У «ПСЖ» же их трое", — цитирует CBS Каррагера.

На этой неделе «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.