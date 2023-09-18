«Лацио»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Матчи групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап ЛЧ стартует матчами 19 и 20 сентября, а заключительные игры назначены на 12 и 13 декабря.

«Лацио» получил путевку в Лигу чемпионов сезона 2023 / 2024 после снятия 10-ти очков с «Ювентуса». Так бело-голубые поднялись на 2-ю строчку турнирной таблицы серии А с 68 баллами. Ранее это место занимали туринцы, в их активе было 69 очков. Команду лишили баллов по решению Федерального апелляционного суда из-за фиктивного прироста капитала. В последний раз «Лацио» финишировала в тройке лучших в сезоне 2014 / 2015.

«Лацио» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 сыграет в группе Е с «Фейеноордом», «Селтиком» и «Атлетико».

Стартует итальянский клуб с домашней игры против «Атлетико» 19 сентября, во вторник. А групповой раунд закроет выездным матчем против команды из Испании 13 декабря, в среду.

Лига чемпионов: расписание матчей «Лацио» в группе Е

19 сентября, вторник

1 тур

22.00. «Лацио» — «Атлетико»

4 октября, среда

2 тур

22.00. «Селтик» — «Лацио»

25 октября, среда

3 тур

19.45. «Фейеноорд» — «Лацио»

7 ноября, вторник

4 тур

23.00. «Лацио» — «Фейеноорд»

28 ноября, вторник

5 тур

20.45. «Лацио» — «Селтик»

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Атлетико» — «Лацио»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно — в формате текстового онлайна.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры