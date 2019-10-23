Квинси Промес: «Очень неприятно пропускать в концовке»
23 октября 2019, 23:22
Полузащитник «Аякса» Квинси Промес после поражения в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов от «Челси» (0:1) рассказал о своем незасчитанном голе.
— Я думал, что выбежал в нужное время, но ВАР там для того, чтобы разрешать подобные ситуации, поэтому мы просто должны принять решение, — цитирует Промеса официальный сайт УЕФА. — Мы были небрежны с мячом и не могли подолгу владеть им. Действительно не создали слишком много моментов. И, конечно, очень неприятно пропускать в концовке.
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