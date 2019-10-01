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Куртуа в «Реале» пропускает в среднем 1,4 гола за игру

21:46
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустил 81 гол в 58 матчах за «Реал». В среднем бельгиец пропускает 1,4 гола за игру.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустил два мяча в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге». Вместо него во втором тайме вышел Альфонс Ареола.

Реал — Брюгге

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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