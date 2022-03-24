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«Вряд ли есть более сложная задача». Кроос — о матче 1/4 финала ЛЧ против «Челси»

Кроос оценил шансы «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси»
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Вряд ли есть более сложная задача. Хорошо, что мы смотрим на себя со стороны. Когда мы играем хорошо, то многое возможно, и мы видели это. Если мы играем плохо, то шансы падают. Поэтому мы должны постараться сыграть очень хорошо. Это нужно для выхода в полуфинал», — приводит слова Крооса Marca.

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» состоится 6 апреля в Лондоне. Второй — 12 апреля в Мадриде.

В полуфинале розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Челси» обыграл «Реал» по сумме двух матчей со счетом 3:1.

Тони Кроос
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