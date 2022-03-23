Верратти: «Доннарумма сожалеет об ошибке в матче с «Реалом», но не забывайте о Евро. Он один из лучших вратарей мира»

Верратти рассказал, что Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Реалом»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал ошибку вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Джанлуиджи извинился, — приводит слова Верратти FIGC. — Доннарумма сожалеет об ошибке в матче с «Реалом», но не забывайте о Евро. Он один из лучших вратарей мира».

«ПСЖ» уступил «Реалу» по итогам двух матчей со счетом 2:3 и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Напомним, что Верратти и Доннарумма в составе сборной Италии выиграли чемпионат Европы — 2020.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 19 матчах за «ПСЖ» и пропустил 17 мячей. Контракт 23-летнего итальянца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.